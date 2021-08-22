كشف غموض «جثة سيدة قنا».. قتلها بقال لسرقة «الفيزا كارد»

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض العثور على جثة سيدة في قنا، حيث تبين أن بقالا قتلها لسرقة الـ«فيزا كارد».

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة «قوص» في قنا، بالعثور على جثة سيدة تقيم في دائرة المركز، وبها نزيف بالوجه، جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل بقالة مقيمًا بالدائرة ذاتها.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت أجهزة الأمن المتهم وتمكنت من ضبطه، وبمواجهته اعترف باصطحاب المجني عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلي، لتحديث الـ«فيزا كارد» خاصتها، ومعرفته الرقم السري الخاص بها، وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فاصطحبها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزتها والـ«فيزا كارد» التي تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، مضيفًا أنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.