بالأسماء.. تخفيض درجة القبول للثانوية العامة بـ 24 مدرسة في الفيوم

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اعتمد تخفيض نتيجة النزول بالحد الأدنى للقبول في التعليم الثانوي العام في 24 مدرسة حكومية بنطاق المحافظة، إذ أنّها لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق، إلى 222 درجة كحد أدنى للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في المدارس الخاصة إلى 190 درجة، بينهم مدرستين بالفيوم، و5 مدارس بمركز إطسا، و4 مدارس بمركز سنورس، و3 في أبشواي، و6 في أبشواي، و4 في طامية.

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمدرستين بالفيوم

وقال محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدرستين في إدارتي شرق وغرب الفيوم وهما مدرسة دمو الثانوية المشتركة، ومدرسة الفيوم الجديدة.

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي في 5 مدارس بإطسا

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنّ محافظ الفيوم اعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول في 5 مدارس بمركز إطسا وهي:

- مدرسة الغرق الثانوية

- مدرسة مصطفى كامل الثانوية

- مدرسة منية الحيط الثانوية

- مدرسة الحجر الثانوية

- مدرسة عتامنة المزارعة الثانوية

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي في 4 مدارس بسنورس

وفي سنورس جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول إلى 222 في 4 مدارس بالإدارة التعليمية بسنورس، وهم:

- مدرسة أحمد عبد العاطي الثانوية بنين

- مدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات

- مدرسة المستشار مصطفى عبد المجيد الثانوية

- مدرسة عويس عليوة الثانوية

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي في 3 مدارس بأبشواي

كما جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في 3 مدارس بمركز أبشواي:

- مدرسة السنجق الثانوية

- مدرسة العجميين الثانوية بنين

- مدرسة أبو شنب الثانوية

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي في 6 مدارس بيوسف الصديق

وفي مركز يوسف الصديق، جرى تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بـ 6 مدارس:

- مدرسة النزلة الثانوية

- مدرسة الحامولي الثانوية

- مدرسة كحك بحري الثانوية

- مدرسة والي ميزار الثانوية

- مدرسة أباظة الثانوية

- مدرسة الخواجات الثانوية

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي في 4 مدارس بطامية

كما جرى تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في 4 مدارس بمركز طامية، وهي:

- مدرسة أبو شقرة الثانوية بنين

- مدرسة الشهيد موسى عوض الثانوية

- مدرسة سرسنا الثانوية

- مدرسة العزيزية الثانوية

وشددت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة الانتباه إلى مدارس نزول المجموع عند التحويل بين المدارس والإدارات مع التزام مديري المدارس التي جرى النزول بالمجموع بها بالفقرة (13) من البند بتعليمات وقواعد التنسيق التي تنص على أنّ الطالب الذي يجرى قبوله بمدرسة جرى النزول بالمجموع فيها لا يجوز تحويلها منها مدة الثلاث سنوات مع أخذ إقرار على ولي الأمر، بعدم التقدم بطلب للتحويل نهائيًا خلال مدة الثلاث سنوات إلا لمدرسة مناظرة جرى النزول بالمجموع فيها مع تطبيق كافة القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بالتحويل.