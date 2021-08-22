«لو هتتجوز قريب».. أسعار «كتب الكتاب» للمصريين والأجانب

يبحث المقبلون على الزواج عن الأوراق المطلوبة لعقد القرآن التي يجب تجهيزها قبل الذهاب إلى المأذون الشرعي من الزوجين، تزامنًا مع إقبال العديد على إقامة حفلات الزواج خلال إجازة الصيف، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للزواج، والأوراق المطلوبة لزواج المطلقة، ورسوم الزواج التي يطلبها المأذون الشرعي، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لعقد القران بين الزوجين

قال رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إبراهيم على سليم، خلال حديثه مع «الوطن» إن الأوراق المطلوبة لعقد القران هي:

ـ 5 صور للزوج.

ـ 5 صور للزوجة .

ـ شهادة فحص طبي للزوجين.

وأوضح أنّه في حالة كانت الزوجة مطلقة أو أرملة يتم إحضار شهادة طلاقها للتأكد من انتهاء مدة العدة، إما إذا كانت المرأة أرملة أي متوفى عنها زوجها، يتم إحضار شهادة الوفاة، ووثيقة الزواج الخاصة بالزوج الأول، وإذا كان أحد أطراف العقد غير موجود يمكن أن يتولى العقد أحد الأشخاص، ولكن يشترط أن يكون معه توكيل خاص بالزواج من الطرف الغائب ولا يصح الزواج بغير هذا التوكيل الخاص.

خطوات إتمام زواج الأجانب «أحد الزوجين أجنبي»

ـ الذهاب إلى مكتب زواج الأجانب الموجود بوزارة العدل، الدور الرابع.

ـ يشترط حضور الزوجين بشخصيهما.

ـ إحضار شهادات طبية معتمدة من جهة حكومية.

ـ يجب توافر بعض الأوراق الضرورية، وهي «صورة جواز السفر الأجنبي، تأشيرة الدخول والإقامة، بيان ميلاد به اسم الأم والديانة، صورة الهوية».

ـ في حال عدم ذكر الديانة في الأوراق يتم عمل إشهار إسلام في الأزهر، ويستلزم موافقة زواج للزوجة الأجنبية وعدم ممانعة موثقة من السفارة المصرية، ومعتمدة من الخارجية المصرية.

ـ إحضار بطاقة الزوج سارية، بالإضافة إلى 2 صورة، وشهادة ميلاد الزوج.

ـ 4 صور شخصية لكل من الزوجين.

ـ بطاقات اثنين شهود أكبر من 21 عامًا، على أن تكون سارية المدة، و2 صورة لكل شاهد.

وأشار رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إلى أنّ هناك سفارات يستلزم موافقتها لزواج رعاياها، لذا يستوجب السؤال في الوزارة قبل البدء في الإجراءات.

رسوم عقد القران

وأوضح «إبرهيم» أنّ رسوم الزواج مختلفة وغير ثابتة، إذ تُحدد بناءً على قيمة مؤخر الصداق المتفق عليه، مع إضافة قيمة طابع تأمين الأسرة والمقدر بمبلغ 100 جنيه، ثمن وثيقة الزواج، وقيمة الضرائب التي يدفعها المأذون، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، وتضاف رسوم انتقال في حالة كان العقد خارج مكتب المأذون، بالإضافة إلى أتعاب المأذون.

خطوات إتمام عقد الزواج

- يحضر أطراف عقد القران «الزوج والزوجة»، مع حضور الوليّ الشرعي للزوجة والشهود.

- التوقيع على الأماكن المخصصة للزوجين في وثيقة الزواج.

- يبصم كلًا من الزوج والزوجة على الصورة الشخصية.

- تلقين صيغة العقد من إيجاب وقبول وخطبة النكاح.