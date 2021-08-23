5 معلومات عن فيلم «200 جنيه» قبل عرضه بالسينمات يوم 25 أغسطس

تعيش السينمات حالياً، حالة من الانتعاش الفني بسبب إقبال المنتجين على عرض أعمالهم الفنية خلال الفترة الحالية، بعد فترة كبيرة امتنع فيها صناع الأعمال عن طرح أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا، وتنتظر دور العرض عرض أحدث الأعمال السينمائية «200 جنيه»، والمقرر طرحه بدور العرض يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

- تشارك الفنانة إسعاد يونس بالعمل، بعد غياب 11 عاما، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم زهايمر عام 2010.

- قصة العمل جديدة، ولم يتم تناولها من قبل، حيث تدور أحداث الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية.

- يعتبر التعاون الثالث بين هاني رمزي ونيللي كريم بعد فيلم غبي منه فيه عام 2004، وفيلم الرجل الغامض بسلامته عام 2010

- يعتمد العمل على 8 قصص مختلفة ومتنوعة.

- استخدم صناع العمل أسلوب جديد في الترويج للعمل من خلال الإمساك بـ200 جنيه من خلال بوسترات الفيلم كنوع من أنواع الدعاية للعمل.

أبطال فيلم «200 جنيه»

فيلم «200 جنيه» من بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، وغيرهم.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.