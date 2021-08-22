تطعيم معلمي الجيزة بالجرعة الثانية للقاح كورونا 12 سبتمبر

أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه جرى تطعيم جميع المعلمين والموظفين والعمال بالمديرية، بالجرعة الأولى من لقاح COVID 19، موضحاً أنه سيجري منحهم الجرعة الثانية من اللقاح في 12 سبتمبر 2021، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بشأن تطعيم المعلمين والإداريين، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، موضحاً أن المديرية حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد.

«شوقي»: لا توجد أي نية لتطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على جميع المعلمين بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد بدون تلقيه للقاح كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة كثفت من التواصل المستمر مع جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لمتابعة تطعيم المعلمين.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه لا توجد أي نية لتطعيم الطلاب في المدارس لأن العدد كبير للغاية، مؤكداً أن الدراسة ستعود نظامية في جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه يجري حالياً إعداد المناهج التعليمية للطلاب، موضحاً أن هذه المناهج تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكداً أن الوزارة حرصت على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع التعليمات التي تعلنها الوزارة بشأن المناهج الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه جرى التنسيق الكامل مع هيئة المصنفات الفنية بشأن المناهج التي تداولها أصحاب السناتر الخاصة زاعمين أنها مناهج العام الدراسي الجديد.