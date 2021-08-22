المنشآت الفندقية: العاملون بفنادق شرم الشيخ والغردقة تحصنوا ضد كورونا

أعلن علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، الانتهاء من تطعيم كل العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، بجرعتي لقاح كورونا، متابعا: «العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والساحل والاسكندرية ومطروح تحصنوا ضد فيروس كورونا»، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيكون له دور إيجابى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما خلال الـ3 أشهر الأخيرة من العام الجاري.

الانتهاء من تطعيم 80% من العاملين بالفنادق حتى الآن

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، ان الانتهاء من العاملين بفنادق تلك المحافظات، يعني انه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 80% من العاملين بالقطاع الفندقي المصري، لافتا إلى أنه جرى البدء الأسبوع الماضي، في تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لبدء تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، موضحا أن أعداد العاملين بفنادق القاهرة والجيزة، يبلغ نحو 21 ألف عامل.

الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى سبتمبر المقبل

وأشار إلى أن الغرفة تتوقع أن يجري الانتهاء من تطعيم كل العاملين بفنادق الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، نهاية الشهر المقبل، لافتا إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، يوصل رسالة للعالم، بأن المنشآت السياحية والفندقية المصرية جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، وأن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، التي تكفل الحفاظ على أرواح العاملين والسياح في آن واحد، فضلا عن منع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

التطعيم إجبارى وليس اختياريا

وأوضح عاقل، أن تطعيم العاملين بالفنادق إجباريا وليس اختياريا، لافتا إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن، أية إخطارات برفض أيا من العاملين بالفنادق المصرية الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه جرى تحويل أصحاب الأمراض المزمنة إلى لجان وزارة الصحة المختصة، لتقرير مدى حصولهم على التطعيم من عدمه.