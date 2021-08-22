«المنشآت الفندقية»: توفير أماكن لعزل مصابي كورونا بالفنادق

أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن كافة الفنادق المصرية ملتزمة بتخصيص مكان لعزل النزلاء حال إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بالفندق، سواء كان مكان العزل بمبنى منعزل داخل الفندق أو بدور لا يسكنه النزلاء، لافتا إلى أن وجود مكان لعزل النزلاء المصابين بكورونا داخل المنشآت الفندقية من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، للسماح للفنادق باستقبال النزلاء عقب جائحة كورونا.

لم تسجل أي إصابة بين العاملين بالفنادق بفيروس كورونا

وأضاف "عاقل" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الغرفة لم تتلق أي إخطار من المنشآت الفندقية بإصابة أي من العاملين بالقطاع الفندقي المصري بفيروس كورونا، منذ يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتا إلى اكتشاف إصابة عدد من السياح الأجانب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بالفنادق، وتم عزلهم بالغرف المخصصة للعزل بالفندق، واستدعاء لجان وزارة الصحة لمتابعة الحالة وتحديد علاجها سواء بالفندق أو بالمستشفى.

استمرار لجان وزارة السياحة في التفتيش المفاجئ على الفنادق

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة مستمرة في التفتيش المفاجئ على كافة فنادق الجمهورية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، لافتا إلى أن المنشآت التي يثبت مخالفتها لتلك الإجراءات يتم توقيع عقوبات عليها تصل للغلق مع توقيع غرامة مالية.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، كافة المنشآت الفندقية بالاستمرار فى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والقواعد الصحية خلال الفترة المقبلة، للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد أعلى معدل لقدوم السياح للمقصد السياحي المصري، وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بجرعتي لقاح كورونا، لافتا إلى أنه تم البدء خلال الأسبوع الماضي في تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بالأقصر وأسوان بالجرعة الأولى من فيروس كورونا.