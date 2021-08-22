أسامة ربيع: إيراد قناة السويس ارتفع في 2021 بنسبة 11.2%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يهتم بمعدلات عبور السفن في القناة، وانطلاقا من هذا جرى عرض معدلات عبور السفن في الفترة من 1 يناير 2021، حتى شهر أغسطس الجاري مقارنةً بالعام الماضي، لافتا إلى أنه في عام 2020 وصل عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال نفس الفترة لأكثر من 11 ألف سفينة، وفي نفس الفترة من عام 2021 تجاوز عدد السفن الـ12 ألف سفينة، بزيادة 6.1%.

ربيع: حمولات السفن في عام 2020 بلغت 736 مليون طن

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الحمولات العابرة من القناة في عام 2020 من 1 يناير حتى 20 أغسطس بلغ 736 مليون طن، وفي نفس الفترة من عام 2021 بلغت 786 مليون طن بزيادة 6.8%.

ربيع: إيراد قناة السويس في عام 2020 بلغ 3.5 مليار

وأوضح أن إيراد قناة السويس في عام 2020 بلغ 3.5 مليار، وفي عام 2021 بلغ 3.8 مليار دولار بزيادة قدرها 11.2%، «وطمنا سيادته إن الإيرادات وعدد السفن في زيادة، وتأثير جائحة فيروس كورونا لم يؤثر في قناة السويس بشكل كبير نظرا للخطط والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها إدارة القناة».

ربيع: وضعنا حزم تخفيضات مرنة بدأت من 17% وحتى 75% من قيمه العبور

وأكد أنه بمجرد ظهور جائحة فيروس كورونا في الصين، عملت الهيئة على إعادة هيكلة خطة أسعارها وخطتها التسويقية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من السفن للعبور من القناة، وجرى وضع حزم من التخفيضات المرنة بدأت من 17% حتى 75% من قيمة العبور بعد الاتفاق مع التوكيلات العالمية المختلفة، «في خلال النصف الأول من العام الجاري وصل عدد السفن العابرة 519 سفينة جديدة لم تكن لتعبر القناة من قبل، وجم نتيجة التخفضيات».

وتابع: «ده خلانا نحقق في العام المالي من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021 أعلي أيراد في تاريخ القناة واللي وصل لـ5.8 مليار دولار».