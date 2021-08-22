أسامة ربيع: الرئيس وجه باستمرار تطوير مجرى القناة رغم ارتفاع عدد السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بالنسبة للتطوير في المجرى الملاحي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التوقف عن ذلك التطوير بالرغم من ارتفاع معدلات عبور السفن من القناة، «فيه 40 كيلو بنعملهم من الكيلو 122 للكيلو 162 ترقيم القناة، منهم 10 كيلو في البحيرات المرة الصغرى هيبقى فيه ازدواج، وده هيزود في عدد عبور السفن داخل القناة».

ربيع: تسهيل عملية الملاحة والمناورة الخاصة بالسفن داخل المجرى الضيق

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن التطوير أيضا يشمل 30 كيلو من الكيلو 132 وحتى 162 من ترقيم القناة، يتم فيهم زيادة في عرض القناة 40 متر جهة الشرق، وتعميق من 69 قدمًا حتى 76 قدمًا، «ده هيسهل عملية الملاحة والمناورة الخاصة بالسفن داخل المجرى الضيق من الجزء الجنوبي من قناة السويس، ويقلل تأثير التيار على الدفة».

ربيع: الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس بينهما تواصل وتكامل كبير

وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس بينهما تواصل وتكامل كبير، ففي حال زادت عدد السفن القادمة للهيئة الاقتصادية زادت عدد السفن العابرة للقناة.

ربيع: مشروعات مشتركة بين الهيئتين لتعظيم الاستفادة من القناة

ولفت إلى أن هناك مشروعات مشتركة تجريها كل من الهيئتين لتعظيم الاستفادة من القناة، كأعمال التكريك التي تجرى شرق بورسعيد، ومشروعات تموين الوقود للسفن العابرة.

ربيع: فيه شركات خسرانة تابعة للهيئة بنعيد هيكلتهم

وأكد أن الرئيس السيسي دائما يوصي بتدريب العناصر البشرية العامة في الهيئة، وكذا الهيكلة والحوكمة، واستغلال أكبر قدر ممكن من القدرات الموجودة بالترسانات البحرية المصرية للاستفادة من قدراتها بالتصنيع والهيكلة، «فيه شركات خسرانة تابعة للهيئة بنعيد هيكلتهم، وهندخلهم في توأمة مع شركات أخرى أكبر».

وأشار إلى أن عملية إنقاذ السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي للقناة تمت بسلام، وهو ما أشاد به جميع خبراء النقل البحري حول العالم، «الحمد لله نجحنا نخرج السفينة سليمة وطاقمها، ومرورها مرة أخرى يوم الجمعة الماضي من القناة يؤكد ثقة السفينة والشركة المالكة لها في القناة، وإحنا كنا متأكدين أن إجراءتنا السليمة، ومفيش أي مشكلة».