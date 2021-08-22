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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:59 م | الأحد 22 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

العديد من الصفات الحميدة معروفة عن مولود برج الميزان، أهمها أنّه لا يرغب ولا يود إيذاء الآخرين عن عمد، فهو متفتح ويعمل دائمًا ما بوسعه لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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