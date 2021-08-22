حظك اليوم برج الميزان الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الاجتماعية، التي تفضل دائمًا الوجود في اللقاءات الاجتماعية والعائلية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك، وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.