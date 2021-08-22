حظك اليوم برج القوس الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

ثبات انفعالي كبير يملكه مولود برج القوس، فهو من أكثر الأبراج التي يتميز المولود فيها بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع الأخطاء، ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.