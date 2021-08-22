حظك اليوم برج القوس الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتكيف مولود برج القوس مع الظروف، كما أنه صديق الجميع، نظرًا لأنه يهتم بالأخبار المحيطة وما يحدث مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم الضغوط.. يعدك القمر المكتمل بالسهولة واليسر في خطواتك وقد تستفيد اليوم جيدا من المعطيات.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانفتاح، ومع ذلك قد تميل لوضع حد للعلاقات الهشة.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.