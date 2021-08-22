بعد الصلح.. أحمد فهمي يقدم واجب العزاء لـ محمد رمضان في حماته

حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في والدة زوجته، والذي يقام اليوم في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر بعدما كان مقرر له في مسجد الحامدية الشاذلية.

صلح أحمد فهمي ومحمد رمضان

ويعد هذا الظهور الأولى للفنان أحمد فهمي مع الفنان محمد رمضان بعد تصالحهما مؤخرًا بعد أزمتهما الشهيرة بسبب مشكلة رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، التي كانت قد تفاقمت بسبب سخرية الثنائي من بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الفنان أحمد فهمي عن استغرابه من سخرية الفنان محمد رمضان من أزمة الطيار أشرف أبواليسر، وعبر عن ذلك بطريقة ساخرة مما تسبب في رد رمضان عليه بطريقة ساخرة أيضا.

حضور عزاء حماة محمد رمضان

وكان قد بدأ عزاء حماة الفنان محمد رمضان منذ قليل، وحضر للعزاء حتى الآن عصام كاريكا وخيري رمضان ومحمد أحمد ماهر والمخرج محمد ياسين والنائب علاء عابد وعدد آخر من المشاهير.

وفاة حماة محمد رمضان

يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان كانت قد توفيت صباح أمس السبت، وتم تحديد مكان تقديم العزاء من مسجد الحامدية الشاذلية، قبل تغييره من قبل محمد رمضان ليكون في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بسبب التزاحم وحفاظًا على المعزين.