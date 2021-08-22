«المالية»: نعمل على توفير محطات متنقلة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أن وزارة البترول تعمل حاليا على توفير محطات متنقلة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، ستتواجد بالطرق السريعة، وطرق السفر الخاصة بكل المحافظات التي تستهدفها المبادرة.

وقال «عوض»، خلال اسضتافته اليوم الأحد، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، إن كل من يرغب في الاستفادة من تلك المبادرة، عليه أولا تسجيل بياناته على الموقع المخصص للمبادرة، وبعد تسجيل بيانته بشكل سليم، والتأكد من استيفائه لشروط المبادرة، تصل إليه رسالة تؤكد تسجيله بشكل سليم، ليبدأ بعد ذلك في تنفيذ الإجراءات اللازمة، حتى يحصل على سيارته الجديدة.

طارق عوض: اختيار سيارة عليها طلب كبير بالمبادرة يضع المواطن على قائمة الانتظار

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أن بعض المواطنين بعد تسجيلهم بشكل سليم، والتأكد من صلاحية موقفهم، وفق لشروط المبادرة، يوضع على قائمة الانتظار، حين يشرع في تنفيذ إجراءات الحصول على السيارة، وذلك لاختيار نوع سيارة قد يكون عليها طلب كبير من عدد آخر من المواطنين المستفيدين من المبادرة، فيوضع على قائمة الانتظار حتى يتسلم من سبقوه سياراتهم.

وأردف أن المواطن بعد اختياره لنوع السيارة التي يريدها والتأكد أنها متاحة حاليا، بعدها عليه التوجه إلى أحد البنوك المشاركة بالمبادرة، والبالغ عددها 31 بنك موزعون على مستوى المحافظات المستهدفة من المبادرة، لإتمام باقي الإجراءات.

ونبه «عوض»، على أن أحد البنوك المشاركة بالمبادرة أحيانا أيضا، تعاني من بعض الضغط على مستوى عمل المبادرة، وحينها المواطن المستفيد من المبادرة عليه، أن ينتظر دوره في الاستعلام، كاشفا أن المواطن قبل حصوله على السيارة يخضع لاستعلام مصرفي، واستعلام آخر ميداني.

وصرح أن المواطن حين يصل إلى تلك المرحلة، يصبح الأمر مسألة وقت فقط، حتى يحصل على سياراته.

متحدث «إحلال السيارات»: 80 ألف مواطن تقدموا حتى الآن للمبادرة بينهم 40 ألف تنطبق عليهم الشروط

ولفت «عوض»، إلى أنه تقدم نحو 80 ألف مواطن للاستفادة من تلك المبادرة منذ إطلاقها، موضحا أن من بين كل هؤلاء 40 ألف فقط، ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى أنهم يعيشون بالمحافظات المستهدفة من المبادرة حتى الآن، كاشفا أن معظم من رفضوا، كانوا من محافظات خارج المبادرة، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة محافظات أخرى للمبادرة.