قبل عيد ميلاده بساعات.. مصطفى كامل يقدم العزاء في حماة محمد رمضان

حرص الفنان مصطفى كامل على تقديم واجب العزاء في وفاة حماة الفنان محمد رمضان، الذي أقيم اليوم، في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

مصطفى كامل يقدم العزاء لمحمد رمضان

ويأتى ذلك رغم احتفال مصطفى كامل بعيد ميلاده مساء اليوم، وسط أصدقائه وعدد من المقربين في أحد الكافيهات، والمقرر أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان، كان بدأ منذ قليل، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين والفنانين، وعلى رأسهم عمرو عرفة، محمد ياسين، أحمد فهمي، خيرى رمضان، عصام كاريكا وعدد آخر من الفنانين.

وفاة حماة محمد رمضان

وكانت والدة زوجة الفنان محمد رمضان، توفيت أمس السبت، واضطر رمضان إلى قطع إجازته في الساحل الشمالي، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى.