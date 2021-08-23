حملة للتصادق على الزواج بمدينة نخل في وسط سيناء

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة نخل، حملة للتصادق على زواج القاصرات، وذلك بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة نظمها فرع المجلس بالمحافظة، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل.

التصديق على زواج 20 أسرة بالمجان في وسط سيناء

وأضافت سالم، أنه خلال الحملة تم التصديق على زواج 20 أسرة بالمجان لأهالي مركز ومدينة نخل والتجمعات التابعة له، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بالمركز.

وأشارت سالم إلى أن الحملة ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان في محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتي تهدف إلى تحسين خصائص المواطن السيناوي عملا بتذليل كل العقبات التي تحول بين التحاق الأطفال بالعملية التعليمية، حيث تتحمل الدولة كل النفقات، إذ يتم إصدار الوثائق مجانا.

من جانبه أكد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، على أن الحملة تأتي بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بأبناء سيناء، خاصة منطقة وسط سيناء.

وأضاف فرج أنه على هامش حملة التصادق على الزواج نظم المجلس القومي للسكان ندوة حول ظاهرة زواج القاصرات وخطورتها على الأم والطفل والمجتمع. وجرت الحملة في قاعة المؤتمرات بمدينة نخل بحضور، بشير حسن، نائب رئيس مركز ومدينة نخل، الشيخ عبدالفتاح محمد الفقي، مأذون وسط سيناء، أحمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بالمحافظة.