أبرز لقطات عزاء حماة محمد رمضان.. أول ظهور لمصطفى كامل وصلح أحمد فهمي

أقيم مساء أمس الأحد عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمقربين والفنانين حضور العزاء وتقديم الواجب.

وحضر للعزاء المخرج عمرو عرفة ومحمد ياسين وعصام كاريكا وخيري رمضان والنائب علاء عابد وعصام شلتوت وأحمد فهمي ومصطفى كامل، وعدد آخر من الفنانين.

أول ظهور لمصطفى كامل بعد تعافيه من كورونا

وخلال العزاء كان هذا الظهور الأول للفنان مصطفى كامل بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أنه كان قد تم عزله مؤخرا في مستشفى العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما أن هذا الظهور لمصطفى كامل كان قبل عيد ميلاده بساعات قليلة، حيث حرص على تقديم واجب العزاء قبل إقامة حفل عيد ميلاده وسط عدد من الأصدقاء والمقربين والفنانين.

صلح أحمد فهمي ومحمد رمضان

كما أنه حرص على حضور العزاء وتقديم الواجب الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد صلحه مؤخرا مع الفنان محمد رمضان، حيث أنه كانت قد حدثت بينهم أزمة كبيرة بسبب سخرية فهمي من تجاهل رمضان لمشكلته مع الطيار أشرف أبو اليسر، واحتدت الأزمة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة حماة محمد رمضان

يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان، كانت قد توفيت يوم السبت الماضي وتسبب هذا الأمر في قطع رمضان لإجازته في الساحل الشمالي وقدومه إلى القاهرة بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الغنائي الأخير الذي أحياه في الساحل وكان أكبر حضور جماهيري.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل عدد كبير من الأغاني، ومع كل أغنية كان يقدم شو مختلف بملابس مختلفة.