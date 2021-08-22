رافعا شعار «لا للمهاترات».. وزير الرياضة: لا مكان للمتهاون مهما كان منصبه

كلف الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، مسئولي الشئون القانونية بالوزارة، بالبدء من غدٍ الاثنين، بالتحقيق في أي مخالفات، ورفع تقرير شامل عن تقييم الأداء عن جميع العاملين بالوزارة، بداية من رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات، حتى أصغر مسئول.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة اليوم، للإعلان عن جوائز مهرجان دوري التميز 2020-2021، في نسخته الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، أن الترقيات لجميع الموظفين بالوزارة، مرهونة بحصوله على درجات وجوائز التميز.

وزير الشباب يرفع شعار لا وقت للمهاترات

وهدد صبحي أي مسئول بالوزارة أو بأي إدارة تابعة له، لا يؤدي واجبه المنوط به بالاستبعاد من منصبه فورا، وتابع قائلا: «ما عندناش وقت للمهاترات، ماعندناش وقت لتعطيل منظومة العمل».

وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبادئ وقوام الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، ولا مجال لأي مسئول، التهاون في أداء واجبه في مكانه، وتابع قائلا: وزارة الشباب والرياضة إحدى البنايات الهامة في الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنها تشارك بنسبة 65% من الأنشطة الشبابية والمجتمعية في الدولة.

ولفت صبحي، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات غير مسبوقة على كل الأصعدة، من بينها على سبيل المثال، حصول البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو لأول مرة على 6 ميداليات متنوعة، بين ذهب وفضة وبرونز، في سابقة هي الأولى في تاريخ الأولمبياد منذ عام 1928.

الوزير يعلن 17 أغسطس من كل عام يوما للرياضة المصرية

وأكد أن ذلك لم يأت من فراغ، لكن بداية من رعاية الرئيس والدولة المصرية ودعمهم للرياضة والرياضيين طوال 7سنوات، بالإضافة إلى الطاقة التي استمدها الرياضيون من تحفيز الرئيس، واهتمامه الملحوظ وغير المسبوق بالرياضة والرياضيين.

وعلى هامش الحفل، أعلن وزير الشباب والرياضة اعتماد وتثبيت يوم 17 أغسطس من كل عام، يوم الرياضة المصرية، وهو اليوم الذي كرم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرياضيين المتميزين والرياضيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، واعتماد وتثبيت يوم 22 أغسطس من كل عام، يوما للتميز، وإعلان جوائز للمتميزين على مستوى مراكز الشباب، في جميع محافظات الجمهورية.

وكرم الوزير، القيادات بالوزارة وإهدائهم دروع التميز، نظرا لمجهوداتهم الكبيرة، وتكريس خبراتهم لتطوير الوزارة.