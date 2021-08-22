البريد يوضح.. لو موبايلك عليه محفظة وضاع تعمل إيه؟

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البنوك مؤمنة بنسبة 100% ضد أي عملية اختراق للحصول على بيانات العملاء، ولكن مشكلة تسريب البيانات تأتي من العميل بسبب عدم وعي العميل بأهمية الحفاظ على بياناته، «مش أي حد يكلمك في التليفون تديله بياناتك»، موضحًا أن هناك ابتكار في عمليات النصب والاحتيال بشكل مستمر، وهذا الابتكار يتطور منع تطور التكنولوجيا.

مستحيل حد يتصل من البنك ويطلب بياناتك

وشدد «منصور»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على فضائية «Extra news»، على ضرورة حفاظ العميل على بياناته وعدم تسريب بياناته لأي شخص، «مستحيل حد يتصل من البنك ويطلب بياناتك»، مؤكدًا أن المواطن عندما يكتشف ضياع بطاقته الائتمانية يعمل على وقف الكارت لضمان عدم استخدام الكارت بأي شكل من الأشكال، سواء أون لاين أو عن طريق الصراف الآلي.

توجه عام من الدولة بتقديم الخدمات المالية بشكل رقمي

وتابع الأمين العام لهيئة البريد المصري، أن المواطن عليه أن يتواصل مع خدمة العملاء حال ضياع هاتفه الذي يتواجد عليه محفظة إلكترونية، حتى يقوم بإعادة الخط مرة أخرى، موضحًا أن هناك توجه عام من الدولة بتقديم الخدمات المالية بشكل رقمي من خلال التطبيقات على الهاتف، كما أن الدولة مطالبة بتطوير منظومة الأمن السيبراني الخاص بالدولة، وهو أحد اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص.

الدولة التي لن تعتمد على الاقتصاد الرقمي ستخسر كثيرا

وتابع أن الدولة تعمل على الوصول بالمواطن بالخدمات من خلال التحول الرقمي، وأن الدولة التي لن تعتمد على الاقتصاد الرقمي ستخسر كثيرًا في ظل التوجه العالمي للتحول الرقمي بقوة.