بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، بدء تظلمات الثانوية العامة 221 إلكترونيا من خلال رابط خصصته لذلك، يتطلب كتابة الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد، أثناء عدد من الطلاب وأولياء الأمور، تساؤلا مفاداه «ما هو البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة؟».

البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة.. ترسل عليه نتيجة التظلمات

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة هو إيميل الطالب المدرسي، موضحا أنّ الوزارة فعّلت بريدا إلكترونيا لكل طالب، برقم سري يعلمه الطالب فقط، وغير مسموح بتداوله بين الطلاب، والهدف منه مراجعة بيانات الطالب.

البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة.. استمارة نجاح لكل طالب

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة، تم من خلاله عمل استمارة نجاح لكل طالب، وسيتم إرسال نتيجة التظلمات من خلال، مؤكدا أنّ البريد الإلكتروني الموحد جرى تفعيله لخلق تواصل فعّال بين الطالب ووزارة التربية والتعليم.

وتابع المصدر، أنّ البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة، يتم من خلاله إرسال أي معلومات متعلقة بالعملية التعليمية للطالب، مؤكدا أنّه شرط أساسي لدخول الطالب على رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، وعلى الطلاب كتابته بطريقة صحيحة عند الدخول على رابط التظلمات.

البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة.. يمكن الطلاب من الدخول على المصادر الرقمية

وأوضح المصدر، أنّ البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة، فعلته وزارة التربية والتعليم للطلاب قبل بداية المرحلة الثانوية، ليتمكن الطلاب من خلاله من الدخول على المنصات التعليمية والمصادر الرقمية المتمثلة في بنك المعرفة المصري، لافتا إلى أنّه لا يقتصر على الطالب فقط، بل جرى تفعيل بريد موحد للمعلمين أيضا.

وأكد المصدر، أنّه حال عدم معرفة الطالب بالبريد الإلكتروني الموحد، فعليه التوجه إلى فريق التطوير التكنولوجي للحصول عليه، موضحا أنّ الرقم السري للبريد أو كلمة المرور، جرى تخصيصها من قبل وزارة التربية والتعليم نفسها وليس الطالب.