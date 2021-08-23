للمرة الأولى منذ مايو.. «بيتكوين» تقفز فوق حاجز 50 ألف دولار

قفزت العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» فوق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشهد معدل تبني العملات المشفرة ارتفاعا بنسبة، 881% في الأشهر الـ12 الماضية، فيما وصلت عملة «بيتكوين» إلى مستوى تاريخي في أبريل الماضي عند 65 ألف دولار.

«البيتكوين» شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل

و«البيتكوين» عبارة عن شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل، وقال موقع العملة المشفرة على الإنترنت، إنها أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أي سلطة مركزية أو وسطاء.