القابضه للمياه: متابعة يومية لمشروعات حياة كريمة للانتهاء منها بموعدها

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك متابعة مستمرة من وزارة الإسكان والمرافق، للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تنفذها الجهات التابعة للوزارة، لافتا إلى أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.

متابعة تطورات أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المحافظة

وأشار «رسلان»، خلال مرافقته الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة تفقدية في المحافظة اليوم، لمتابعة تطورات أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المحافظة، إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة، تضع مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى ومتابعة يومية لمعدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من مشروعات المبادرة طبقا للجدول الزمني المخطط.

الاهتمام بكفاءة التشغيل والصيانة وفقا للمعايير القياسية بكل المحطات

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بكفاءة التشغيل والصيانة، وفقا للمعايير القياسية بكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استدامة الخدمة، والحفاظ على الأصول والاستثمارات القائمة.

ندوات توعية بالشركات التابعة لتعريف المواطنين بأهداف مبادرة حياة كريمة

وأوضح «رسلان»، أن الشركة التابعة للشركة القابضه لمياه الشرب والصرف لصحي، نفذت عددا من حملات التوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراكز والقرى الواقعة في نطاق عملها بالمحافظات، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها، وتأثيرها الصحي والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن الحملات شملت تعريف المواطنين بالمبادرة.

انتظام العمل بكل المراكز المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتظام العمل بكل المراكز المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال هذه المرحلة، لإنجاز كل الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة.