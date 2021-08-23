مها «أم الدكاترة» مات زوجها قبل 6 سنوات فتحدت الظروف وألحقت أبنائها بكليات القمة

كانت وفاة عائل الأسرة دافعا للأم لتوجيه أبنائها نحو مستقبل أفضل عبر الجد والاجتهاد خلال المراحل التعليمية المختلفة للوصول إلى كليات القمة لتحقيق حلم الأم والأب الراحل في تعليم أبنائهما، تعليما يليق بهم.

«مها يحيى شعبان»، موظفة فى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لقبها جيرانها بـ«أم الدكاترة»، بعد أن نجحت في الوصول بأبنائها إلى كليات القمة بعد رحيل الزوج منذ 6 سنوات، وتختتم الأم رحلة كفاحها بحصول ابنتها «ندا على محمد عزب»، على المركز الأول في الثانوية العام قسم علمى علوم

الجيران لقبوها بـ«أم الدكاترة»

«بعد وفاة الزوج بشكل مفاجئ تاركا 3 فتيات وولد صغير، اجتمعت مع أبنائى وقلت لهم جملة واحدة، لقد ذهب الأب ولكن لن تذهب عزيمتنا ولا قوتنا، وسوف نتحدى، ونحقق ما نتمناه وهو دخول جميع أفراد الأسرة كلية القمة»، قالتها الأم مؤكدة أن الجيران لقبوها بـ«أم الدكاترة».

وتضيف الأم: «أنهت ابنتى الكبيرة كلية الطب البيطرى، وتمكنت ابنتى الثانية من الحصول على بكالوريوس الصيدلة بالإسماعيلية، وها هى ندا تستعد لدخول كلية الطب بعد حصولها على 96.83% في الثانوية العامة بمدرسة الآلفى الثانوية بنات».

الأولى ثانوية عامة على المحافظة: كنت أتمنى أن يكون أبى موجودا ليفرح معنا

بدموع وحزن قالت «ندا»، الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إنها كانت تتمنى وجود والدها ليفرح بها لافتة إلى أن وفاته مثلت لهم مصدرا للتحدي وتحقيق التفوق، وسبق تكريمها من المحافظ فى الشهادة الإعدادية نظرا لحصدها المركز الأول على مستوى المحافظة.

وقالت «ندا»: «كنت أذاكر طوال اليوم، وكنت أتوقع أن أكون ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأتمنى أن أدخل كلية الطب، وأتخصص جلدية أو عيون».

وأضافت «إيمان»، خريجة كلية صيدلة جامعة قناة السويس، إن الفضل في تفوقهم يرجع لوالدتها التي كانت تبذل قصارى جهدها فى أن نصبح جميعا من الأوائل، فيما قالت «هبه»، الشقيقة الثانية إنها أنهت كلية الطب البيطري بفضل تعليمات الأم وإصرارها الكامل بعد وفاة والدها، على تحقيق أبنائها التفوق المنشود.