حقيقة استئناف دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي

نفت مصادر، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استئناف دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي، مؤكّدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنَّها لازالت تعيش في حالة حزن بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إثر تداعيات إصابتهما بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الجهة المنتجة للمسلسل، لم تُحدد بعد موعد استئناف دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي، قائلة: «لا أحد يعرف مصير هذا المسلسل، رغم تصوير عدد كبير من الحلقات، تجاوز نحو 12 يومًا تصوير».

وكانت الراحلة دلال عبد العزيز، تُساند ابنتها دنيا سمير غانم، في تصوير مسلسل عالم موازي، حيث كانت تُشارك في العمل وتُجسد دور رئيس حي المنطقة التي يدور فيها الأحداث، إذ كان يجمعها مشاهد بغالبية الأبطال.

دنيا سمير غانم تنقطع عن تصوير مسلسل عالم موازي لهذا السبب

يذكر أنَّ دنيا سمير غانم، كانت تواصل تصوير مسلسل عالم موازي، حتى الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي، حيث كان من المُقرر عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم، إلا أنّ فيروس كورونا، أصاب عدد كبير من فريق العمل، لعلّ أبرزهم «دنيا» ووالدتها دلال عبد العزيز، ليتوقف العمل منذ ذلك الحين، لاسيما وأنّ الأوضاع سرعان ما شهدت تدهورًا كبيرًا على مدار الشهور الأربعة الماضية، والتي أسفرت عن وفاة نجمي الكوميديا في مصر «سمير ودلال».

ما هو مسلسل عالم موازي؟

كان من المُقرر، أنّ تُشارك دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل كوميدي، يحمل اسم «عالم موازي»، مكوّن من 15 حلقة فقط، إذ كان سيُعرض عقب مسلسل «أحسن أب» للفنان علي ربيع.

مسلسل «عالم موازي»، من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج وإنتاج هشام جمال.