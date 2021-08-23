التحريات: شاب مدينة السلام المصاب بطلق خرطوش «انتحر»

كشفت تحريات فريق البحث في واقعة العثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش في البطن في دائرة قسم شرطة السلام أول، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأنها واقعة انتحار نتيجة لمرور الشاب المتوفي بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة السلام، بلاغا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في البطن.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى مصطفى حسين محمد، في العقد الرابع من العمر، كما عثر على بندقية خرطوش بجوار الجثة، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

انتحار طالب ثانوي لرسوبه في الامتحانات

وفي سياق منفصل، تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، أمس، بلاغا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه داخل منزلهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «كريم ه» 18 سنة داخل غرفة نومه، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري من طبنجة 9 ملم.

وكشفت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار بسبب رسوبه في الثانوية العامة ودخوله في حالة نفسية سيئة دفعته للانتحار، مستخدما السلاح الخاص بوالده.

تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، كما قررت النيابة العامة تشريح جثة المتوفي؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.