عاجل.. مصرع شاب بطلق خرطوش في الدقهلية.. الثاني خلال 12 ساعة

لقي شاب مصرعه في محافظة الدقهلية الليلة، بطلق خرطوش في الصدر بقرية الرياض مركز منية النصر، إثر وقوع مشاجرة مع المتهم، والذي أطلق طلق خرطوش على المجني عليه، فأرداه قتيلا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما لقى شاب آخر مصرعه ظهر السبت في مدينة طلخا إثر طعنه بسكين من طلاب بعد مشادة كلامية بينهما.

ورود بلاغ بوصول جثة شاب إلى مستشفى منية النصر

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول «أحمد س. ا.»، 23 سنة، والمقيم بقرية الرياض، دائرة المركز جثة هامدة نتيجة إصابته بطلق ناري «خرطوش».

انتقلت مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة وتكثف جهودها لإلقاء القبض على المتهم، وأكد شهود عيان أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم «محمد ع. ا.»، 27 سنة، والمقيم بقرية برمبال القديم، والذي أطلق طلق خرطوش بصدر المجني عليه وتركه غارفا في دمائه وفر هاربا.

وتكثف مباحث منية النصر من جهودها لإلقاء القبض علي المتهم، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والقبض علي المتهم وضبط السلام المستخدم.

مقتل شاب في مدينة طلخا

يذكر أن حداث قتل آخر وقع في مدينة طلخا إثر وقوع خلاف بين سائق ميكروباص وطالب بعد أن طعنه بسلاح أبيض «سكين» بطعنة نافذة بالصدر بموقف ميت الكرماء، بمدينة طلخا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل الجثة لمستشفى طلخا المركزي وتمكنت مباحث طلخا من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.