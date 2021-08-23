آخر موعد لاختبار القدرات بكلية تمريض دمنهور

بدأت كلية تمريض دمنهور، بمحافظة البحيرة، اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية، منذ الأحد 8 أغسطس الجاري، واستقبلت الكلية خلال تلك الفترة جميع الطلاب المسجلين للالتحاق بها عن طريق الموقع الإلكتروني، وكذا المتقدمين عن طريق تسجيل أسمائهم بإدارة الكلية، وحددت إدارة الكلية مدة زمنية للانتهاء من اختبار القدرات.

شروط قبول الأوراق بكلية تمريض دمنهور

حددت إدارة كلية تمريض دمنهور، شرط لقبول تسجيل المتقدمين لاختبار القدرات، وأعلنت إدارة الكلية عن طريق صفحتها الرسمية، أن المتقدمين يجب عليهم إحضار رقم الجلوس الخاص بالمرحلة الثانوية العامة، وعدد 1 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إيصال الدفع الدال على سداد المصروفات، الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بموعد ومكان الاختبار.

آخر موعد لاختبار القدرات

كانت كلية تمريض دمنهور، برئاسة الدكتورة إيناس محمد إبراهيم، عميد الكلية، حددت نهاية اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية، يوم 21 أغسطس الجاري، وأعلنت الكلية منذ أيام مد فترة اختبارات القدرات للطلاب، لتكون نهايتها يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أغسطس، واشترطت الكلية سداد مصروفات الاختبارات قبل أدائها بيوم واحد على الأقل.

قيمة مصروفات اختبارات القدرات

وأعلنت إدارة كلية تمريض دمنهور، بمحافظة البحيرة، عن قيمة مصروفات اختبارات القدرات، وبلغت 450 جنيها لجميع الطلاب، على أن يلتزم المتقدمون بموعد الاختبار المحدد من قبل إدارة الكلية، واستيفاء الشروط المقررة، أهمها درجات القبول التي حصل عليها المتقدم، وكانت درجات القبول في المرحلة الأولى لعام 2020 المنقضي، سجلت 275 بحد أدنى و280 درجة بحد أقصى.

إقبال على كلية تمريض دمنهور بالبحيرة

وشهدت كلية تمريض دمنهور، إقبالًا كبيرًا على طلبات التقديم للالتحاق بالكلية، وقُيدت عملية القبول للطلاب الحاصلين على أكبر مجموع، وأعلنت الكتورة إيناس محمد إبراهيم، عميد الكلية، عن تخصيص أماكن لأداء اختبارات القدرات، وألزمت الكلية المتقدمين باتباع التعليمات المقررة، أهمها عدم اصطحاب هاتف محمول، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.