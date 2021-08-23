«التموين»: صرف الخبز من المدن الساحلية دون التقيد بمحافظة البطاقة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التسهيل على المواطنين المتواجدين في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك من خلال فتح صرف الخبز من البطاقات التموينية لهؤلاء المواطنين من أي مدينة ساحلية يتواجدون فيها خلال قضاء عطلة الصيف.

وقالت مصادر في وزارة التموين لـ"الوطن"، إن المناطق الساحلية المفتوح فيها صرف الخبز دون التقيد بمحافظة إصدار البطاقة هي: "الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورأس البر وجمصة"، موضحة أن قرار الوزارة هو من أجل التسهيل على المواطنين المصطافين من خلال صرف الخبز المدعم من أي مخبز في هذه المناطق الساحلية توفيرا عليهم من شراء الخبز الحر من الأسواق الخارجية.

صرف الخبز من المدن الساحلية دون التقيد بمحافظة البطاقة حتى نهاية أغسطس

وأشارت المصادر، إلى أن قرار فتح صرف الخبز من المدن الساحلية مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، قائلة: "أي أسرة مصرية تتواجد حاليا في المصايف بمدن الإسكندرية أو مطروح أو بلطيم أو جمصة أو رأس البر أمامهم ما يقرب من 8 أيام كاملة لصرف الخبز حتى نهاية الشهر من المدن التي يقضون إجازة الصيف بها".

المدن الساحلية لصرف الخبز دون التقيد بمحافظة إصدار البطاقة

** الإسكندرية

** مطروح

** بلطيم

** جمصة

** رأس البر

150 رغيفا في الشهر لكل مواطن

وتصرف المخابز البلدية للمواطنين ببطاقة التموين من خلال ماكينة الصرف الآلي الخبز المستحق الذي تدعمه الحكومة للمواطن، حيث تبلغ حصة المواطن الواحد في البطاقة التموينية 5 أرغفة يوميا بمعدل 150 رغيفا على مدار الشهر، حيث يبلغ حصة بطاقة التموين من الخبز التي يصل عددها 4 أفراد 20 رغيفا يوميا، ويبلغ سعر الرغيف 5 قروش فقط.

منظومة الخبز المدعم في مصر

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم في مصر ما يقرب من 72 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتكلف الدولة إنتاج الرغيف الواحد 65 قرشا ولكنه يصل للمواطن بسعر 5 قروش على بطاقات الدعم التمويني.