ميناء سفاجا يستقبل السفينة «بلسيما» وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا

استقبلت سلطات ميناء سفاجا البحري، السفينة السياحية «بلسيماو»، على متنها 1372 سائحا سعوديا و1315 فردا من طاقم السفينة، قادمة من ميناء جدة في ثالث رحلاتها الأسبوعية للميناء، اليوم، وأنهت إدارة الميناء كافة إجراءات السياح فور وصولهم في سهولة ويسر وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بميناء سفاجا البحري للكشف الطبي على ركاب السفينة بمجرد نزولهم في ميناء سفاجا وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.

برامج سياحية لركاب السفينة في المدن السياحية المصرية

وبدأ السائحون تنفيذ برامج سياحية بالمدن السياحية المصرية من خلال ثلاثة أفواج لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة والتمتع بأجواء البحر الأحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن ينفذ السياح 15 برنامجا سياحيا متنوعا داخل المدن السياحية بالبحر الأحمر، ويأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر والارتقاء بصناعة النقل البحري لجذب السفن السياحية .

واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم

يذكر أن السفينة بلسيما من أكبر السفن السياحية في العالم وتسع نحو3000 راكب بالإضافة إلى 1315 من أفراد الطاقم، وترتفع لنحو 10 أدوار بنظام الفندقى، وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر و تضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر في رحلات استكشافية . ومهبط طائرة هليكوبتر وغواصة صغيرة للرحلات الاستكشافية في اعماق البحر.