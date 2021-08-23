جامعة الإسكندرية تنشر 87 بحثا جديدا على منصة «سكوبس»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 87 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus» العالمية، وهو تقريباً ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.

87 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus»

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، صحفي اليوم، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا وشمل 87 بحثا فى مجال العلوم الأساسية بنسبة 33% من المنشور تفاصيلها كالتالي

- علوم البيئة 11%، والكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية بنسبة 7.9%، وعلوم الحاسب بنسبة 5.5%، والكيمياء بنسبة 4.9%، والرياضيات بنسبة 3.7%، تليها العلوم الأساسية والعلوم الطبية بنسبة 12.2%، ثم الهندسة بنسبة 12.2%، والزراعة والعلوم البيولوجية بنسبة 8.5%، وعلوم المواد بنسبة 6.1%، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.7%).

تعاون دولي مع جامعة الإسكندرية فى إجراء الأبحاث

وأشار إلى أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا فى إجراء هذه الأبحاث، لافتا إلى أن أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بـ 17 بحثا، فالولايات المتحدة الأمريكية، 10 أبحاث، تلتها المملكة المتحدة والهند ونيجيريا، 5 أبحاث، لكل منها، ثم الصين وجنوب أفريقيا وغانا وباكستان والأمارات المتحدة وقطر، 4 أبحاث، لكل منها.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام بن فيصل، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ رئيس جامعة الإسكندرية، أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.