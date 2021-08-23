تعليم الغربية: استمرار تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم استمرار تلقي طلبات التظلم من أولياء أمور الطلاب والطالبات في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكافة مدارس قري ومراكز المحافظة.

تعليم الغربية: بدء التظلمات على نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وقال ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية،إن الطالب المتظلم يجب عليه سداد الرسوم المقررة بـ 20 جنيها لكل مادة، وفقا لمواعيد محدده يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتي الواحدة ظهرا بمدرسة السيدة عائشة بنات بشارع عثمان محمد لمدة الأسبوع الجاري .

تحديد مواعيد تلقي طلبات التظلمات بمدرسة السيدة عائشة

في المقابل ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة اختبارات لشغل وظيفة موجه عام من كافة الإدارات التعليمية، بحضور كل من وكيل المديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الامناء .

إجراء مقابلات وتحديد تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين

وأجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية وسط الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين خلال الفترة الجارية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعلنت في الأاول من يوليو 2021م عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية خلال الفترة المقبلة .

من جهة أخرى، ينظم مجلس القيادات الشابة ومجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية الأربعاء المقبل 25 أغسطس 2021 فعاليات اليوم المصرى الإندونيسى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا والسفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة