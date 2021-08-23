حبس صبي متهم باستدراج طفلة وهتك عرضها بعمارة تحت الإنشاء في الشرقية

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المحامي العام الاول لنيابات جنوب الشرقية، حبس صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استدراج طفلة وهتك عرضها داخل عمارة سكنية تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بلاغ بهتك عرض طفلة بالزقازيق

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا بتحرير والد الطفلة «س.م»، 4 سنوات، حارس عقار بمدينة الزقازيق، بلاغا اتهم خلاله «إسلام.ا»، 16 عامًا، باستدراج ابنته وهتك عرضها داخل عمارة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وأفاد الأب في البلاغ أن ابنته اعتادت على اللهو بمحيط العمارة السكنية التي يعمل بها وفوجئوا بتغيبها عدة ساعات عن المنزل وبعد بحثهم عنها عثروا عليها داخل عمارة سكنية تحت الانشاء في حالة إعياء وجرى نقلها إلى المستشفى وتبين تعرضها لاعتداء وهتك عرضها.

القبض على المتهم

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، فأمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.