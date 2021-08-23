العثور على جثة متعفنة لـ مسن داخل شقته في الساحل الشمالي

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في دائرة قسم شرطة الساحل.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغا من موظف، بالعثور على جثة شقيقه داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أيمن مختار» 59 سنة، في حالة تعفن رمي، كما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة محتوياتها.

وبسؤال شقيق المتوفي لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقة، مضيفًا أنه اتصل بشقيقه كثيرا ولم يرد على هاتفه؛ لذا قرر الذهاب إليه، وبوصوله إلى الشقة طرق باب الشقة وعندما لم يجد استجابة قام بكسره، فوجد شقيقة جثة هامدة ومصاب بالتعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 جثث متعفنة في القاهرة

يذكر أن يوم الجمعة الماضي عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 3 جثث متعفنة لشابين وفتاة أفريقية في مناطق شبرا والنزهة ومدينة نصر، وتبين أن الجثث الثلاثة في حالة تعفن رمي.

ونُقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن للشابين وبالنسبة للفتاة الأفريقية تم استدعاء مسؤول سفارة غينيا بالقاهرة؛ لإنهاء إجراءات سفر الجثمان؛ لتسليمه لأسرته للدفن.