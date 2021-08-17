غرق منذ 20 يوما.. العثور على جثة طفل بمياه النيل في الأقصر

لم يكن يعلم الطفل «عمر»، أن السباحة في مياه نهر النيل، هربًا من حرارة الطقس التي يُعاني منها أهالي محافظة الأقصر، ستكون سببا في نهايته، ولما حيث اعتاد على السباحة بشكل يومي برفقة أصدقائه من أبناء القرية في مياه النهر، إلا انه نزل للمياه ولم يخرج منها إلا جثة هامدة بعد عمليات بحث دامت لأكثر من 20 يوما.

بداية الواقعة.. بلاغ لمدير أمن الأقصر بغرق طفل في مياه نهر النيل

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا، من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا يُفيد بتلقيهم بلاغًا رسميًا، يفيد بغرق الطفل «عمر.م.ب»، 12 عامًا، أثناء السباحة في مياه نهر النيل بقرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب غرب محافظة الأقصر.

فرق الإنقاذ تتحرك للبحث عن جثمان «عمر»

وعلى الفور تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، للبحث عن الطفل في مياه نهر النيل، لكنهم لم يعثروا عليه، ومرت 20 يومًا دون ورود أي أنباء جديدة بشأن العثور على جثمانه.

بعد مرور 20 يومًا.. العثور على جثمان «عمر»

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، عثر أهالي مركز إسنا جنوب الأقصر، على جثة الطفل المُبلغ عن غرقه منذ 20 يومًا، حيث لقى مصرعه أثناء استحمامه في مياه نهر النيل في منطقة ميناء قرية وابورات المطاعنة، وعقب التأكد من هوية الطفل، تم انتشال جثته، ونقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتظار تصريح الدفن من قبل النيابة العامة.