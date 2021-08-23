الصحة: نستقبل 5.2 مليون جرعة فايزر وموديرنا الشهر المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه شهر 9 المقبل سيتم استقبال جرعات فايزر ومودرينا حوالي 5.2 مليون جرعة فايزر وموديرنا، والمسافرين من الخارج يأخذون فايزر وموديرنا، ومن لديه احتمالات للسفر بالخارج ولم يأخذ أي جرعات يستطيع أخذ من هذه اللقاحات.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا أنه يوجد أدوية حديثة أحضرتها الوزارة، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأكسجين وأسرة الرعاية كل ذلك استعدادت للوزارة للمواجات المقبلة من كورونا، موضحة أن المسافر لأغراض العلاج والتعليم والعمل له أولوية في الحصول على اللقاح، وفي حال الاستعجال على السفر يأخذ لقاح جونسون، ومن يسافر منهم خلال شهرين يأخذ استرازنيكا أو فايزر وموديرنا بعد استقبال الشحنات.

وكشفت وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية جعلت الفترة بين جرعهات استرازنيكا من 12 لـ4 أسبوع وبالتالي خلال شهر يستطيع المسافر الحصول على الجرعتين.