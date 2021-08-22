«التعليم»: التابلت ملك للطالب حال حصوله على الثانوية العامة 2021

أصدرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، مجموعة من القرارات المهمة بشأن جهاز التابلت الذي يمتلكه حاليًا طلاب الصف الثالث الثانوي، موضحة أن جهاز التابلت، يصبح ملكاً للطالب الذي حصل على شهادة إتمام الثانوية العامة، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها.

وأضافت المديريات، أنه جرى التأكيد على جميع مدارس الثانوية العامة، بضرورة اتخاذ إقرار على الطالب وولى الأمر الناجح، بأنه استلم جهاز التابلت الخاص الذي أصبح ملكاً له، وتجمع جميع المدارس الثانوية العامة «عام وخاص»، الإقرارات الخاصة بالطلبة الناجحين للصف الثالث عن العام الدراسي 2020/2021 بكشوف مجمعة.

«مديريات التعليم» تشدد على قسم التوريدات باتباع الإجراءات المخزنية نحو خصم عهدة التابلت

وتابعت المديريات، بحسب ما علمته «الوطن»، أنه يجري إرفاق كشوف النتيجة الدالة على النجاح للإدارة التعليمية قسم التوريدات، لخصمها من دفاتر العهدة، فبناء على التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري، بأن الجهاز التابلت أصبح ملك الطالب حال حصوله على الشهادة الثانوية، بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه يجب على قسم التوريدات بالإدارات التعليمية، اتباع الإجراءات المخزنية نحو خصم عهدة التابلت لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عام 2020/2021، مع الأخذ في الاعتبار شرط خصم عهدة التابلت للطالب وفق ما يلي:

- إقرار الطالب باستلام الجهاز التابلت الموقع من الطالب وولى الأمر.

- صورة طبق الأصل من كشوف النتيجة للطلبة الدال على النجاح الطالب عن العام 2020/2021.

«شوقي»: جهاز التابلت هدية الدولة للطلاب

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جهاز التابلت يعتبر هدية الدولة للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، مشددًا على ضرورة الاستفادة منه في الوصول إلى الكثير من المصادر التعليمية المختلفة.