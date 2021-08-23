«أخد تحويشة عمره».. ضبط شخص نصب على آخر بزعم تسفيره لإحدى الدول

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لكشف جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية»، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله؛ بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية» بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج؛ بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعما توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى؛ بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له «على غير الحقيقة»، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.