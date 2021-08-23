إصابة سيدتين سقطت بهما شرفة المنزل وحريق بالثروة السمكية في كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام، للإطمئنان مصابتين سقطت بهما «شرفة المنزل»، بتقسيم 4، غرب مدينة كفر الشيخ، ما أدى لإصابتها بعدة إصابات.

رافقهما خلال الزيارة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، حيث اطمأن على حالة السيدتين، ووجه إلى تقديم الرعاية الطبية، كما التقى بأسرة السيدتين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عملية مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقتا إشارة بسقوط بلكونة، أدت لإصابة رحاب محمد البرهامي، 35سنة، باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، وشيماء محمد فرج، 35سنة، باشتباه كسر في العنق وكسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس، وجرى نقلهما للعلاج بمستشفى كفر الشيخ العام.

حريق بمدرج في كلية الثروة السمكية

كما انتقل المحافظ ونائبه لكلية الثروة السمكية، للاطمئنان على إخماد حريق شب في مدرج بكلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، حيث دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، كما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بـ6 سيارات إسعاف، و تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بمدرج في الطابق الثالث بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، دون إصابات.

وتواصل المحافظ، مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.