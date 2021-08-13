وحدات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في البحر الأحمر

كشف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تخصيص فرق طبية ثابتة ومتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمدن المحافظة، بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح من عمر 18 عاما فأكثر، ي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الفرق الطبية تجوب جميع انحاء المحافظة

وأشار «مرعي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن الفرق الطبية تجوب جميع انحاء المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا عبر العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة البحرالأحمر، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

مراكز التطعيم مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع

وأكد أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية ، لافتا إلى أن الحكومة لا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية ضد الوباء، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 5 مراكز لتطعيم لقاح كورونا و توثيق شهادة التطعيم للمواطنين الراغبين في السفر للخارج بالبحر الأحمر أحدها بمدينة رأس غارب شمال المحافظة، إلى جانب مركزين بالغردقة ومقر بمدينة القصير جنوب المحافظة، بالإضافة إلى مقر خاص للسائحين بالممشى السياحي في مدينة الغردقة وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.