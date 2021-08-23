ضبط تاجر مخدرات في المرج بحوزته 24 كيلو حشيش

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمنطقة المرج؛ لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة؛ بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام «عاطل – مقيم بدائرة القسم»، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، عقب تحصله عليها من المناطق الحدودية لمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، واتخاذه من الشقة سكنه بدائرة القسم مكانًا لتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بداخله على «24 كيلوجراما من الحشيش المخدر - بندقية خرطوش عيار وعدد من الطلقات من لذات العيار - مبلغ مالى».

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من بعض الأشخاص بمحافظتى شمال سيناء، والإسماعيلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.