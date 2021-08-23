حملات لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مسئولي الجهات التنفيذية بالضرورة صيانة أعمدة الانارة والكشافات بنطاق طريق «المحلة- بشبيش»، بداية من الطريق الدائري فى اتجاه بشبيش بعدد 35 عامود إنارة .

حملات نظافة مكبرة ورفع تلال القمامة لخدمة المواطنين

في المقابل باشر نواب رئاسة مجلس مدينة المحلة صيانة 20 من كشافات الإنارة بطريق مقابر محلة حسن، كما تم متابعة إزالة 4 حالات من مخالفات البناء على مساحة 2 قيراط و 21 سهما بمركز المحله بالوحدات المحليه بالتنسيق مع مشرفى القطاعات و رؤساء الوحدات المحلية .

تنفيذ قرارات إزالة 6 تعديات على أراضي زراعية بقري مركز المحلة

وفي نطاق الوحدة المحليه لقرية دمرو تم إزالة شددات خشبية وحديدية على مساحة 1 قيراط بعزبة ناشد التابعه لقرية سنبارة، وفي قرية شبرا نبات التابعة لنفس الوحدة، تم تنفيذ قرار إزالة علي مساحة 17 سهما، وفي الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، تم تنفيذ حملة إزالة على أرض زراعية بقرية بطينة عبارة عن سمل خرسانى تحت الأرض على مساحة 16 سهما.

كما تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍ بزمام أبو النصر الفوقانى بالوحدة المحلية لقرية الهياتم على مساحه 12 سهما، وقرار إزالة حالتي بناء مخالف على مساحة 2 قيراط و 19 سهم بمركز المحلة بحضور مشرفى القطاعات و رؤساء الوحدات المحلية، فضلا عن تنفيذ حملة إزالة بعزبة فوده على مساحة 19 سهما بحوض الأباحر، إلى جانب تحرير محاضر ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و ذلك فى إطار احترام سيادة القانون و المحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات.