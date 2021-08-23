تظلمات الثانوية العامة 2021.. 7 خطوات لقبول التظلم

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم عن نصائح لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 لقبول التظلم سواء على مادة أو أكثر، التي بدأت يوم السبت 21 أغسطس وتستمر لمدة أسبوع، باعتبار أن التظلمات هي طوق النجاة الأخير للطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 202، لزيادة درجاتهم درجة أو أكثر للالتحاق ببعض الكليات، خاصة في ظل انخفاض درجات الطلاب هذا العام.

شهد أول يومين من تقديم التظلمات إقبالا كبيرا من جانب طلاب الشعبتين العلمي والأدبي، خاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا، وأن يكون فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا لأول مرة، وليس بمائة جنية للمادة كما كان في الأعوام السابقة.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. عدم التسجيل أكثر من مرة

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقبول التظلم، وهي كالتالي:

- تقديم التظلمات إلكترونياً علي هذا الرابط.

- عدم ســداد أية رســـوم (التظلـــــم مجانــــي).

- لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ويستطيع الطالب تقديم التظلم في أكثر من مادة.

- مدة التظلـــم أسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021، وحتى الخميـــس 26-08-2021.

- يتــم تحديـــد (المــــادة أو المــــــواد) المتظـــلم منهـــا.

- عدم التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

- متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. خط ساخن لاستفسار الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الحصول على البريد الموحد لتقديم التظلمات، بالإضافة لإعلان تخصيص خط ساخن على رقم "19368" للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم، وسيتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.