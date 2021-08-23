«بناتها اهلك» حملات مصايف الإسكندرية ضد التحرش والمعاكسات

في خطوة جديدة لإعادة انضباط سلوكيات المصطافين في الإسكندرية، أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدد من رسائل التوعية للزائرين بعدما تم رصد عدد من السلوكيات الخاطئة، التي يقوم بها بعض المصطافين على غرار عمليات التحرش بالفتيات والسير بملابس البحر في الشوارع أو ترك الأطفال بشكل عاري تماما على الشواطئ، وغيرها من السلوكيات.

إسكندرية بلدك وبناتها أهلك.. مبادرة ضد التحرش على شواطئ الإسكندرية

وجاءت أولى رسائل التوعية الموجهة إلى المصطافين تحت شعار: «إسكندرية بلدك وبناتها أهلك»، وهي التي تهدف إلى الحد من التحرش والتلفظ بألفاظ تخدش حياء الفتيات على شواطئ الإسكندرية أو على الكورنيش من قبل زائري المحافظة، حيث أكدت الرسالة على ضرورة احترام الفتيات والحفاظ عليهن، ومن لا يرضى التحرش والمعاكسة على أهل بيته فيجب عليه ألا يفعله مع غيره.

«ألبس اللي يحترم الناس».. توعية بمنع التجول بملابس البحر في شوارع الإسكندرية

وجددت مصايف الإسكندرية، رسالة التوعية إلى رواد شواطئ الإسكندرية بمنع خروج المصطافين من بوابات الشواطئ بلباس البحر، متخذين شعار جديد لتلك الحملة: «زور المكان اللي يعجبك وألبس اللي يحترم الناس».

وأكد اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن تلك الحملة يتم تجديدها بشكل مستمر نظراً لما يسببه مشهد تجول بعض المصطافين بملابس نزول البحر «مايوهات» على طريق الكورنيش وفي الشوارع المتفرعة منه من أذى وخدش حياء لأبناء الإسكندرية.

«سيب إسكندرية حلوة».. مبادرة للحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية

ومن أبرز المشاكل التي واجهت شواطئ الإسكندرية في الوقت الراهن، زيادة القمامة على الشواطئ بل وداخل البحر، الأمر الذي تبعه تدشين مبادرة «علشان تسيب ذكرى حلوة.. سيب إسكندرية حلوة» بعدما تم إطلاق مبادرة توزيع أكياس سوداء لكل مصطاف من أجل وضع القمامة فيها.

تلك الرسالة التوعوية جاءت بالتزامن مع إعلان مصايف الإسكندرية عن رفع مخلفات قدرها 118 طنا يوميا من شواطئ الإسكندرية وهو الرقم الذي يعكس حجم المعاناة التي تقع على عمال نظافة الشواطئ والتي يتبعها ضرورة مساعدة المصطافين لهم بالحفاظ على نظافة الشواطئ.