حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركز، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط «5» قضايا مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة»، بحوزة «5» متهمين، لأحدهم معلومات جنائية»، وبحوزة اثنين منهم أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة.

تنفيذ «2165» حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.