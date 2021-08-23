غدر الصحاب.. تفاصيل قتل «حرباية» لصديقيه في الدقهلية

وسط حراسة أمنية مشددة، اصطحبت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عاطل يدعى «سيد.و» 26 سنة، وشهرته «الحرباية» من إحدى قرى مركز ميت غمر إلى قطعة أرض زراعية، خارج الكردون السكني بالقرية، وذلك لتمثيل جريمة قتل صديقيه تاجري المخدرات «ف.أ»، 29 سنة، و«ع .ن»، 26 سنة، بسبب رفضهما تزويده بكميات من المخدرات لبيعها، وتهديده بالقتل.

وشرح المتهم خلال تمثيله الجريمة، أنه هاجم المجني عليهما في مكان العثور على الجثتين في قطعة الأرض الزراعية وسط المزروعات، وباغتهما بإطلاق الرصاص من بندقية آلية كانت بحوزته، حيث أصاب كل منهما برصاصة مباشرة في الرأس، واستولى على بندقيتين آليتين كانتا بحوزة المجني عليهما.

ضربت كل واحد رصاصة

واعترف المتهم أنه كان يحصل من المتهمين على المخدرات لبيعها: «اللي عملوه معايا اسمه غدر الصحاب، ورطوني مع ناس كتير لأني واخد حساب بضاعة ومرضيوش يجهوزها، رقبتي كانت هتطير، وكنت عارف كمان إنهم ناويين على غدر، وممكن يسلموني أو يقتلوني، راقبهتهم وهجمت عليهم، وضربت كل واحد فيهم رصاصة في دماغه، قلبتهم زي الخرفان»، مشيرا إلى أن المجني عليهما منعا تجار المخدرات من التعامل معه.

العثور على الجثتين

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثتين لتاجري مخدرات «لهما معلومات جنائية» مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.

بنادق آلية وخرطوش

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ومقيم بذات القرية لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامي في مجال ترويج المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام أحد الأسلحة المضبوطة، تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.