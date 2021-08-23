القبض على 13 «سايس» بشوارع طنطا

تمكنت مباحث مرور الغربية، من ضبط 13 شخصا، لقيامهم بتحصيل أموال من أصحاب السيارات في شوارع طنطا دون وجه حق، مقابل ركن سياراتهم مدعين العمل بمهنة « سايس».

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يتضمن شن حملة مرورية مبكرة بالتنسيق مع مباحث المديرية تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، لضبط مستغلي أرصفة شوارع مدينة طنطا، وانتظار السيارات أو مايعرف « السايس ».

وتمكنت الحملة من ضبط 13 سايس متلبسين بتحصيل أموال مقابل انتظار السيارات بشوارع مدينة طنطا وأمام بعض المصالح والمؤسسات الحكومية والمستشفيات الجامعية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص مما يعد مخالفة للقانون وذلك بدائرتي قسمي شرطة أول وثان طنطا، تم التحفظ على عليهم وحررت المحاضر اللازمة، بعد اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأبدى عدد من أصحاب السيارات سعادتهم لتكثيف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لمواجهة ظاهرة السايس التي أصبحت منتشرة في كل شوارع مدينة طنطا والمحلة والمراكز من خلال حملات للقبض على المتهمين.

وقال رضا صابر، صاحب سيارة ملاكي، إن ظاهرة السايس أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في شوارع طنطا « كل منطقة لها سايس كأنها عزبة ومقسمنها محدش يقدر يتعدى على منطقة صاحبه»، وللأسف نحن أصحاب السيارات نتعرض لأعمال ابتزاز واستغلال من جانب بعض الأشخاص بالشوارع مقابل السماح لنا بركن السيارات على جانبي الشوارع في المناطق المسوح بها من قبل إدارة المرور.