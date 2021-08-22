وداعا لـ«إتاوة السايس».. برلماني: إجراءات جديدة تعيد الاحترام للشارع

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف باسم "السايس"، بعد البدء في تطبيقه بعدد من المحافظات، من بينها محافظتي الجيزة والقاهرة.

وقال النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ"الوطن": الهدف من تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات هو إعادة الاحترام للشارع المصري، لاسيما بعد ابتداع وظيفة "السايس"، حتى تحول الشارع المصري إلى أداة يتحكم بها عدد ليس بقليل.

وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن القانون لا يلغي وظيفة السايس، ولكن ينظم ويحدد مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، لافتا إلى أن الأصل هو الحصول على رخصة لممارسة هذا العمل، وألا يقل سنه عن 21 عاما يوم التقدم بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تطبيق العقوبات التي يتضمنها هذا القانون، لعدم الإخلال به وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

مدة رخصة عمل السايس

وتابع: بموجب القانون تصدر رخصة مزاولة مهنة السايس لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وذلك وفقا لقانون تنظيم المركبات، وفي حالة الرغبة في تجدد الرخصة يتقدم صاحب الشأن إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتمّ سداد الرسوم المستحقة، وتسري بشأن التجديد نفس القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، ومن حق اللجنة المختصة وقف أو سحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم في حالة غياب شرط من شروط الحصول على رخصة سايس.

شروط الحصول على رخصة السايس

1 - ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما

2 - التحقق من إجادة القراءة والكتابة

3 - شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها

4 - الحصول على رخصة قيادة سارية من المرور التابع له

5 - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6 - تقديم شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة للإفادة بعدم تعاطيه المواد المخدرة.

رسم إصدار رخصة السايس

وحدد قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات قيمة إصدار رخصة عمل السايس، وذلك على النحو التالي: في المدن والأحياء 1000 جنيه، إذا كان عدد المركبات حتى 20 مركبة، وتصل إلى 2000 جنيه حال زيادة عدد المركبات عن 21 مركبة.

وتحدد رسوم إصدار رخصة السايس في عواصم المحافظات والمدن الجديدة بمبلغ يصل لـ1500 جنيه .

كما نظم القانون إصدار الرخصة للعمل فى الأماكن المتميزة بواقع 2000 جنيه من مركبة إلى 20 مركبة، و3 آلاف جنيه حال زيادة عدد المركبات عن 21 مركبة فأكثر.