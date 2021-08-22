أسامة ربيع عن عودة «إيفر جيفن» للعبور من قناة السويس: شهادة ثقة

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عودة السفينة البنمية العملاقة «إيفر جيفن» للعبور من القناة، موضحا أنه كان من المهم أن تعود نفس السفينة إلى العبور من جديد في القناة خلال رحلة عودتها، لأن ذلك يمثل شهادة ثقة من الشركة المالكة للسفينة نفسها بقناة السويس، على الرغم من حادثة الجنوح التي تعرضت لها بالقناة قبل حوالي 45 يوما.

ربيع: الشركة المالكة لـ «إيفر جيفن» تعلم جيدا أن ما حدث لسفينتها كان خارج إرادة قناة السويس

وقال «ربيع»، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، إن الشركة المالكة للسفينة البنمية تعلم جيدا أن ما حدث لسفينتها، لم يكن للقناة دخل فيه وكان خارج إرادتها، بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذت من هيئة القناة ومهندسيها وعامليها لإنقاذ السفينة، لم يكن من الممكن أن تحدث إلا مع المصريين.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «بنتكلم على مركب كبيرة عملاقة، طولها حوالي 400 متر وحمولتها كانت حوالي 240 طن، وتقعد 6 أيام بالمنظر ده وتطلع سليمة مفيش خدش في المركب، ومفيش حاجة في البضاعة حصلها حاجة».

وأردف أن عودة السفينة للعبور من القناة من جديد، شهادة من الشركة المالكة للسفينة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة سوء على مستوى عملية الإنقاذ، أو حتى على مستوى عمليات التفاوض على التعويض المناسب للقناة بعد أن تسبب السفينة في تعليق الملاحة بها لمدة 6 أيام كاملة.

ربيع: قناة السويس تتخذ نفس الإجراءات قبل عبور أي سفينة عملاقة

وأوضح أن هيئة قناة السويس تتخذ نفس الإجراءات دائما، خلال عمليات الاستعداد لعبور أي سفينة عمالقة مثل «إيفر جيفن»، كاشفا أنه دائما ما نحرص على أن يصاحب تلك السفن العملاقة عدد 2 قاطرة طيلة مسيرتها بالقناة من بداية المجري وحتى نهايته.