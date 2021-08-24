حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف برج الجوزاء بأنّه ثالث الأبراج ترتيبًا على دائرة البروج، حيث يتميز مولود هذا البرج بالإيجابية والمرونة في تقبل الصعاب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.